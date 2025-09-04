Ni piscolas, ni vinos: estas son las bebidas preferidas por los chilenos en Fiestas Patrias

En la antesala del 18 de septiembre, Cadem publicó la Radiografía al consumo de bebidas con alcohol en Fiestas Patrias.

El estudio reveló, entre otros hallazgos, que nueve de cada diez chilenos creen que durante la semana clave consumirán la misma cantidad o incluso más que en 2024, pese que son menos días libres.

Lo anterior también marca un aumento, volviendo a los niveles que se registraban en el medición del año 2022.

La muestra consideró a hombres y mujeres entre 18 y 65 años de edad, de distintos estratos socioeconómicos.

Un 31% de los consultados indicaron que el principal motivo para beber es socializar, mientras que un 26% declaró que es la opción para acompañar comidas.

Eso sí, también se dio cuenta de cuáles serían los tragos que no pueden faltar para refrescar la garganta, ya sea en la casa o en las clásicas fondas que se despliegan en distintas regiones de Chile. Los clásicos dieciocheros y bebidas sin alcohol lideran preferencias.

Un 45% optará por alternativas como terremoto, chicha o pipeño y otro 45% se inclinará por agua, jugo o bebidas de fantasía.

Más abajo se ubican opciones como el vino y los espumantes de todo tipo, con un 31%. Por su parte, los tragos y cócteles a base de pisco, como la piscola o el pisco sour, solo alcanzaron un 19%.

Por lo demás, el despliegue dio cuenta de datos preocupantes: 9 de cada 10 chilenos cree que conductores que han consumido bebidas con alcohol no les temen a las sanciones (31%) o creen que no les pasará a ellos (58%).

Incluso se trataría de una práctica cercana para un grupo: 38% declara tener familiares o amigos que suelen conducir tras beber alcohol.

Educación temprana, alcotest y aumento de penas son las principales medidas para disminuir los accidentes, acorde a la óptica de los entrevistados.