“Volvemos con todo”: Emblemática panadería que había cerrado anuncia inesperada reapertura

Tras cuatro años en el negocio, en julio pasado se anunció el cierre de Los Tatas del Pan, una panadería ubicada en la comuna de Vitacura, en Santiago, que se había ganado el corazón de los vecinos del sector.

Desde el espacio, ubicado específicamente en Tabancura 1336, señalaron en su momento que tuvieron varios obstáculos administrativos. “Somos los niños símbolos de la permisología”, explicaban a La Tercera.

Cuando informaron la noticia, dijeron sentir profunda pena y frustración. “No podemos terminar sin agradecer profundamente a todos nuestros clientes su preferencia y cariño”, expresan los socios Tata Ángel y Tata Jaime.

Eso sí, esta semana se dio a conocer su inesperado retorno. “Volvemos con todo”, escribieron en su cuenta de Instagram, donde superan los cuatro mil seguidores.

“Les quiero comentar que aquí estamos nuevamente los tatas del pan, partiendo en una etapa nueva. Gracias al apoyo inmenso de nuestros clientes y de la multigremial que nos ha apoyado de manera increíble en este proceso”, dijo Jaime Ugarte en un video publicado en redes sociales.

Existirán cambios. “Tata Ángel se nos fue a vivir fuera de Santiago, así que tengo un nuevo socio, mucho más joven. Lamentablemente no es tata”, bromeó el cabecilla del proyecto al presentar a Alberto Vergara.

Según explicó Ugarte, sus patentes provisorias vencidas fueron renovadas hasta diciembre de 2026 y el plan es lograr obtener todos los permisos pertinentes de aquí a esa fecha clave.

“Que notición”, “Esto es emocionante” y “Mucho éxito y nos vemos pronto”, fueron algunas de las reacciones que aparecieron en las redes sociales cuando se informó la actualización.

“Ya estábamos sufriendo porque se nos estaba terminando lo que alcanzamos a congelar”, sumó otras de las seguidoras fieles.