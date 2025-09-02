¿Por qué los brasileños compran tanto chocolate Sahne-Nuss en los supermercados de Chile? La respuesta al misterio

En los supermercados que suelen visitar los turistas brasileños en Chile, hay una escena que se repite una y otra vez.

No son pocos los extranjeros que ponen en sus carritos una o varias barras de Sahne-Nuss, el clásico y nada barato chocolate de Nestlé que muchas veces está protegido en aparatosas cajas de plástico.

¿Se trata entonces de un antojo importado? ¿De una fascinación por las ardillas y el intenso color amarillo? ¿O de una oferta sin parangón?

La respuesta a la interrogante que no deja dormir a los cajeros y reponedores del Jumbo del Costanera Center la entregó, precisamente, una oriunda del país extranjero que ahora vive en territorio nacional.

“Les voy a explicar. El Sahne-Nuss no se vende en Brasil. (Sí) podemos encontrarlos en algunos sitios web", señaló @oye.taty en Instagram.

En un breve registro, realizó un ejercicio comparativo: un chocolate de 250 gramos se vende por $6.690 en Chile, aunque incluso puede ser un poco más económico. Mientras tanto, en su país de origen, la cifra puede ser el doble e, incluso, estar agotado.

Mostró otro ejemplo que despejó dudas. En Mercado Libre de Brasil se puede encontrar un pack con tres por 345 reales, más de $60.000 si se hace la conversión.

“Es mucho dinero. Es por eso que los brasileños en Jumbo están haciendo filas y filas”, dijo.

“Hay un fenómeno que ocurre en Brasil: si vemos que existe una cantidad muy grande de personas en un lugar, como una fila o una aglomeración, mucha gente junta, tenemos la tendencia de creer que allá está pasando algo bueno (...) Así de simple, así somos”, remató.