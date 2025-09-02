;

¿Por qué los brasileños compran tanto chocolate Sahne-Nuss en los supermercados de Chile? La respuesta al misterio

El fenómeno se puede observar en lugares como el Jumbo del Costanera Center.

Javier Méndez

¿Por qué los brasileños compran tanto chocolate Sahne-Nuss en los supermercados de Chile? La respuesta al misterio

En los supermercados que suelen visitar los turistas brasileños en Chile, hay una escena que se repite una y otra vez.

No son pocos los extranjeros que ponen en sus carritos una o varias barras de Sahne-Nuss, el clásico y nada barato chocolate de Nestlé que muchas veces está protegido en aparatosas cajas de plástico.

Revisa también:

ADN

¿Se trata entonces de un antojo importado? ¿De una fascinación por las ardillas y el intenso color amarillo? ¿O de una oferta sin parangón?

La respuesta a la interrogante que no deja dormir a los cajeros y reponedores del Jumbo del Costanera Center la entregó, precisamente, una oriunda del país extranjero que ahora vive en territorio nacional.

“Les voy a explicar. El Sahne-Nuss no se vende en Brasil. (Sí) podemos encontrarlos en algunos sitios web", señaló @oye.taty en Instagram.

En un breve registro, realizó un ejercicio comparativo: un chocolate de 250 gramos se vende por $6.690 en Chile, aunque incluso puede ser un poco más económico. Mientras tanto, en su país de origen, la cifra puede ser el doble e, incluso, estar agotado.

Mostró otro ejemplo que despejó dudas. En Mercado Libre de Brasil se puede encontrar un pack con tres por 345 reales, más de $60.000 si se hace la conversión.

“Es mucho dinero. Es por eso que los brasileños en Jumbo están haciendo filas y filas”, dijo.

“Hay un fenómeno que ocurre en Brasil: si vemos que existe una cantidad muy grande de personas en un lugar, como una fila o una aglomeración, mucha gente junta, tenemos la tendencia de creer que allá está pasando algo bueno (...) Así de simple, así somos”, remató.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad