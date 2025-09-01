La realización de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para la ANFP.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, reiteró su negativa a que el duelo se dispute en el Estadio Santa Laura.

“Tanto el Gobierno, con la autoridad que lo representa, como la ANFP, no han dado garantías para que partidos de alto riesgo se puedan realizar en condiciones seguras. Tener un partido como este, que es una final, entre dos equipos rivales, es algo complejo, sobre todo en el contexto actual”, comenzó señalando el jefe comunal.

“Lo que ocurrió en Argentina, sin duda, encrespó los ánimos entre ambas barras. Uno veía el fin de semana cómo los barristas de Colo Colo se burlaban de lo sucedido. No tengo muy claro por qué el delegado presidencial y la ANFP entregan garantías de seguridad en el entorno del estadio”, agregó.

Respecto a las medidas para la venta de entradas, sostuvo: “Sin duda suenan bien, pero me parece extraño que se experimente en un partido como este. El Santa Laura está con obras importantes, cuya fecha de entrega es dos días antes del encuentro. Si no están listas, el aforo se reducirá de 10.000 a 5.000 personas. No entiendo cómo eso puede ocurrir, si hoy las entradas ya están a la venta y el riesgo es el mismo con 10.000 o con 5.000 hinchas”.

“He conversado con los vecinos, que por supuesto no están a favor del partido. Ninguno de los alcaldes de distintas comunas quiere recibir este encuentro, y eso es por algo. Hace tiempo en Chile que los partidos entre Colo Colo y la U se juegan solo con una hinchada”, sentenció Iglesias.