;

Gustavo Quinteros analiza la crisis de La Roja y destaca a dos jugadores que quedaron fuera de la última nómina

Además, el ex DT de Colo Colo apuntó a mejorar la competencia en las divisiones inferiores del fútbol chileno.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Gustavo Quinteros, actualmente sin club, habló este jueves en Argentina y se refirió al negativo presente que atraviesa la selección chilena, que viene de quedar fuera de un Mundial por tercer periodo consecutivo.

“Es difícil saber el motivo del porqué Chile no va al Mundial. Han llegado muy buenos entrenadores a la selección chilena, pero aun así no han podido clasificar”, partió señalando el ex DT de Colo Colo en diálogo con ESPN.

El entrenador argentino comentó que “en Chile hay buenos jugadores” y destacó a tres futbolistas que dirigió en el “Cacique”: Damián Pizarro, Jordhy Thompson y Vicente Pizarro. Los dos primeros quedaron fuera de la última nómina de La Roja.

Revisa también:

ADN

“Yo tuve jugadores jóvenes como Damián Pizarro, que fue vendido a Italia, Jordhy Thompson, figura en Rusia, y Vicente Pizarro, que hoy juega en la selección. Muchas veces jugamos Copa Libertadores con chicos jóvenes y esos jóvenes están en un buen nivel”, aseguró.

En la misma línea, el técnico apuntó a mejorar la competencia en las divisiones inferiores del fútbol chileno. “Hay que cambiar algo. La gente encargada tiene que pensar, recapacitar y ver la competencia en inferiores, porque tienen que salir más jugadores como los que nombré. Más cantidad para tener más variantes. Y seguir confiando, porque el talento está”, sostuvo.

“Ojalá les vaya bien. Tengo los mejores recuerdos de Chile. El fútbol chileno podría seguir creciendo si la selección juega Mundiales”, concluyó Gustavo Quinteros.

