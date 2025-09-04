Cuándo estará listo el nuevo teleférico de Santiago que obligó a cortar el agua en varias comunas de la ciudad

Este viernes 5 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, se cortará el agua en seis comunas de Santiago, afectando a más de 121 mil clientes de Aguas Andinas.

Como ya se ha explicado, todo se debe al avance de las obras de un nuevo teleférico en el Parque Metropolitano y que, de hecho, ya comenzó a probar los carros en pruebas que se extenderán hasta el mes de septiembre.

La idea del teleférico Pío Nono es modernizar el sistema de transporte urbano y mejorar la conectividad con el principal pulmón verde de la capital. El sistema quiere trasladar a 800 personas por hora, lo que al menos se traduciría en recibir hasta 200 mil visitas.

La infraestructura de 1 kilómetros de longitud tendrá tres estaciones, diez torres y 24 cabinas con capacidad para ocho personas cada una. La duración del trayecto, entre el sector Pío Nono (Zoológico Nacional) y la cumbre del Parque, irá entre los cinco y siete minutos.

El Serviu Metropolitano abrió el proceso de licitación para la concesión y operación del teleférico, cuya adjudicación está prevista para noviembre mediante la plataforma Mercado Público. Comenzará a operar a finales de este año.

Teleférico Bicentenario: el otro proyecto de transporte para Santiago

El proyecto no debe confundirse con el Teleférico Bicentenario, en construcción desde el año 2022, que busca conectar las comunas de Huechuraba y Providencia en apenas 13 minutos.

Al cierre de julio, y según el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la idea alcanzó un 40% de avance con trabajos simultáneos en cuatro frentes: Canal San Carlos, Parque Metropolitano, Santa Clara y en el Punto de Quiebre, parte clave del trazado.

El recorrido será de 3,4 kilómetros de longitud, con 19 torres y tres paradas. Las cabinas, fabricada en Suiza, por la empresa Doppelmayr, tendrán capacidad para 10 personas y el sistema será capaz de transportar hasta 6 mil personas por hora en ambos sentidos.

Todo debería estar listo durante el primer trimestre del 2027.