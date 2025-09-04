;

Cuándo estará listo el nuevo teleférico de Santiago que obligó a cortar el agua en varias comunas de la ciudad

El proyecto, que se extenderá por 1 kilómetro, permitirá transportar a 800 personas por hora. Estos son sus principales detalles.

Javier Méndez

Foto: Más, estudio de ingeniería.

Foto: Más, estudio de ingeniería.

Este viernes 5 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, se cortará el agua en seis comunas de Santiago, afectando a más de 121 mil clientes de Aguas Andinas.

Como ya se ha explicado, todo se debe al avance de las obras de un nuevo teleférico en el Parque Metropolitano y que, de hecho, ya comenzó a probar los carros en pruebas que se extenderán hasta el mes de septiembre.

Revisa también:

ADN

La idea del teleférico Pío Nono es modernizar el sistema de transporte urbano y mejorar la conectividad con el principal pulmón verde de la capital. El sistema quiere trasladar a 800 personas por hora, lo que al menos se traduciría en recibir hasta 200 mil visitas.

La infraestructura de 1 kilómetros de longitud tendrá tres estaciones, diez torres y 24 cabinas con capacidad para ocho personas cada una. La duración del trayecto, entre el sector Pío Nono (Zoológico Nacional) y la cumbre del Parque, irá entre los cinco y siete minutos.

El Serviu Metropolitano abrió el proceso de licitación para la concesión y operación del teleférico, cuya adjudicación está prevista para noviembre mediante la plataforma Mercado Público. Comenzará a operar a finales de este año.

Teleférico Bicentenario: el otro proyecto de transporte para Santiago

El proyecto no debe confundirse con el Teleférico Bicentenario, en construcción desde el año 2022, que busca conectar las comunas de Huechuraba y Providencia en apenas 13 minutos.

Al cierre de julio, y según el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la idea alcanzó un 40% de avance con trabajos simultáneos en cuatro frentes: Canal San Carlos, Parque Metropolitano, Santa Clara y en el Punto de Quiebre, parte clave del trazado.

ADN

El recorrido será de 3,4 kilómetros de longitud, con 19 torres y tres paradas. Las cabinas, fabricada en Suiza, por la empresa Doppelmayr, tendrán capacidad para 10 personas y el sistema será capaz de transportar hasta 6 mil personas por hora en ambos sentidos.

Todo debería estar listo durante el primer trimestre del 2027.

ADN

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad