VIDEO. Ya se mueve: qué se sabe del teleférico que inició sus pruebas en el cerro San Cristóbal
Usuarios difundieron imágenes del teleférico en movimiento.
Usuarios en redes sociales compartieron videos del teleférico del cerro San Cristóbal en movimiento, lo que generó confusión sobre su puesta en marcha.
Sin embargo, fuentes de Radio ADN confirmaron que se trata únicamente de pruebas operativas previas a su inauguración, proyectada para fin de año.
La nueva infraestructura contará con tres estaciones —Pío Nono – Zoo Nacional, Chile Nativo y Plaza México— y contará con 24 cabinas con capacidad para ocho personas cada una, permitiendo transportar hasta 800 visitantes por hora.
Cada recorrido tendrá una duración aproximada de 5 a 7 minutos, ofreciendo una nueva alternativa de transporte turístico y recreativo dentro del Parque Metropolitano de Santiago.