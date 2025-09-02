;

Un verdadero edén: cómo llegar al bosque secreto de Santiago con humedal, senderos y hermosas flores

El Parque Metropolitano alberga un espacio ideal para conectarse con la naturaleza. Revisa aquí los detalles.

Javier Méndez

Uno de los panoramas al aire libre más atractivos en la región Metropolitana es visitar el Bosque Santiago, un espacio natural totalmente gratuito que permite escapar del bullicio de la capital sin necesidad de alejarse demasiado.

Se trata de un verdadero tesoro verde en la ciudad en el que se puede tomar un poco de aire fresco, pero también donde es posible aprender sobre la conservación y protección de la flora y fauna.

El centro de educación ambiental se ubica en Camino La Pirámide 6000, en la comuna de Huechuraba y funciona de martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas. En las dependencias se encuentran senderos, flora y fauna nativa e incluso un humedal. También tiene acceso a Cerro El Carbón.

Nuestro fin es generar conciencia ambiental, mostrando la importancia de la reforestación de especies nativas, la restauración de ecosistemas degradados y la conservación de la naturaleza”, explican en su sitio web.

Unos datos importantes: no se permiten mascotas y no hay basureros, por lo que se solicita llevarse los desechos y depositarlos en los lugares adecuados.

Se puede llegar en auto, ya que existen estacionamientos gratuitos. Si se opta por transporte público, una opción es bajar en la estación de metro Hospitales (L3) y tomar la micro b02 hasta la parada PB770.

