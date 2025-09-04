Córdova sorprende con cambios de última hora: la formación de Chile para enfrentar a Brasil

La selección chilena visita este jueves a Brasil en el Estadio Maracaná por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

A pesar de tener sentenciada sus opciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo, La Roja buscará comenzar esta noche un proceso definitivo de renovación de cara al proceso clasificatorio de 2030.

Por lo mismo, Nicolás Córdova dejó fuera de la nómina a los últimos referentes de la Generación Dorada y apostará por un rejuvenecido equipo para desafiar a la “Verdeamarela” en Río de Janeiro.

La formación de Chile contra Brasil

La principal novedad en el once de Chile estará en el esquema. El combinado nacional apostará por un 5-2-3 para enfrentar a los dirigidos por Carlo Ancelotti. En el arco, el portero elegido por Córdova será Lawrence Vigouroux.

En cuanto a las bajas, la selección chilena lamentará las ausencias de Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic. De hecho, el atacante del Midtjylland también quedó descartado para el cruce del 9 de septiembre ante Uruguay.

Así las cosas, la formación titular de Chile para enfrentar a Brasil será con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola y Vicente Pizarro en el mediocampo; Alexander Aravena, Ben Brereton y Lucas Cepeda en delantera.