Inviable: los motivos por los que el Estadio Nacional no puede recibir la final de la Copa Sudamericana 2025

Con la Universidad de Chile aún expectante de poder avanzar, la Copa Sudamericana 2025 resuena en todo el continente no solo por el caso de los azules, sino que además por un posible cambio de sede para la final.

El último partido del torneo está programado para disputarse en el Estadio “Ramón Tahuichi Aguilera” en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, pero las remodelaciones que se hacen en el recinto se han demorado, por lo que Conmebol estaría poniendo el ojo en otras ciudades.

Lo cierto es que el Estadio Nacional de Santiago surgió como opción para recibir el compromiso, más con la ilusión de poder tener a la Universidad de Chile en dicho duelo. Pero lo cierto es que aquello no ocurrirá.

Esto porque el principal recinto deportivo del país tiene agenda completa para esas fechas. La final de la Sudamericana está programada para el 22 de noviembre, fecha en el calendario imposible para ocupar el recinto.

¿Por qué? Pasa que hace varios meses, el Estadio Nacional está reservado para los conciertos de Oasis, el día 19 de ese mes, pero además ese mismo 22, Shakira tiene agendado un nuevo show en el país. Para colmo de la posible organización, a la semana siguiente (29), la Teletón cerrará su cruzada solidaria.