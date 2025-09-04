¿Ahora si clasifica Chile? Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 podrían tener solo siete selecciones

Este jueves, la selección chilena enfrentará a Brasil por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, certamen para el cual ya está completamente eliminada.

Por lo mismo, Nicolás Córdova, quien dirige de manera interina a La Roja, presentó una convocatoria llena de jóvenes llamados a encabezar el nuevo proceso con miras a la Copa del Mundo 2030.

Dicha cita planetaria promete ser histórica al celebrarse el centenario de la competencia, con sedes confirmadas en España, Portugal, Marruecos y un partido en Argentina, Uruguay y Paraguay, lo que abre una duda respecto a las clasificatorias.

Según el periodista trasandino Esteban Edul, las tres selecciones sudamericanas anfitrionas estarán clasificadas de manera automática al Mundial por albergar al menos un encuentro, por lo que las Eliminatorias contarían solo con siete países en disputa.

El comunicador indicó que esto se confirmará próximamente en un congreso de la FIFA. Considerando los cupos actuales que entrega la Conmebol, seis equipos obtendrán clasificación directa y el séptimo deberá disputar el repechaje, teniendo la posibilidad de que todos los países de América del Sur participen en la Copa del Mundo 2030.