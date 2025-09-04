;

VIDEO. Azul Azul anuncia que apelarán al fallo de Conmebol: “Nuestro público de local ha tenido un comportamiento ejemplar”

El presidente de la U, Michael Clark, valoró la clasificación en Copa Sudamericana, pero cuestionó la sanción de siete partidos a disputar sin público en Chile.

Carlos Madariaga

Como ha sido la tónica en los últimos días, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, tomó la vocería en la U de Chile tras la oficialización del fallo de Conmebol.

Al respecto, el mandamás del cuadro azul valoró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Era lo que correspondía ante una barbarie donde, de milagro, no hubo muertos y que se produjo por la mala organización local y la falta de garantías entregadas por las autoridades policiales”, expresó Michael Clark en un comunicado, donde también se expresó en torno a las sanciones contra el club.

“Creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo al darnos por ganadores de la llave, pero no podemos estar tranquilos con la sanción de siete partidos sin público de local”, recalcó el presidente de Azul Azul.

Lamentamos profundamente que este fallo afecte a nuestro público de local, que ha tenido un comportamiento ejemplar en los partidos que hemos disputado este año. Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación. Estamos trabajando en la apelación”, reconoció, junto con insistir en la búsqueda de consecuencias legales ante todo lo ocurrido en Avellaneda.

Continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para sancionar a los causantes de este enorme perjuicio contra el club y sus hinchas”, cerró Michael Clark.

