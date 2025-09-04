;

“Cayó como una bomba en Avellaneda”: La reacción de la prensa argentina al fallo de la Conmebol sobre el caso entre Independiente y la U

El organismo decidió descalificar al cuadro de Avellaneda y confirmó el avance directo de los azules a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

A través de su sitio oficial, la Conmebol dio a conocer el fallo sobre el cancelado partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, que se suspendió el pasado 20 de agosto por violentos incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América.

La Unidad Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano determinó descalificar al “Rojo” y dispuso el avance directo de la U a los cuartos de final del torneo, instancia donde los azules deberá enfrentar a Alianza Lima.

Además, ambos clubes recibieron fuertes castigos, pues deberán jugar sus próximos siete partidos de local a puertas cerradas, además de otros siete encuentros en condición de visitante sin público por torneos Conmebol, y pagar también una multa de 150 mil dólares.

La reacción de la prensa argentina tras el fallo de la Conmebol

Tras la publicación del veredicto, la prensa argentina no tardó en reaccionar. Uno de los primeros medios fue TyC Sports, que deslizó una crítica en contra del presidente de Independiente y señaló: “Néstor Grindetti consideró que el club argentino debía ser el que tenía que pasar a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima y los chilenos tenían que ser eliminados de la competencia”.

“De no poder conseguir la máxima, en el Rojo pretendían al menos que el partido continuará en un lugar neutral. Sin embargo, finalmente quedaron descalificados", añadió.

Por su parte, el diario Olé consignó: “La medida definitiva cayó como una bomba en Avellaneda porque los dirigentes de Independiente esperaban un panorama más favorable”.

“El fallo está muy lejos de cumplir con las expectativas que tenían los dirigentes de la entidad de Avellaneda y de su equipo de abogados, encabezados por Maximiliano Walker y Ariel Rek", complementó.

Finalmente, el Clarín tituló: “Fallo durísimo. Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana y la U de Chile avanza a cuartos”, agregando que “el club de Avellaneda salió perjudicado por no haber cumplido con las medidas de seguridad como organizador del partido”.

