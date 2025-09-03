¿Se comienza a ilusionar la U? Conmebol baraja el Estadio Nacional para jugar la final de Copa Sudamericana 2025

Para el 22 de noviembre de 2025 está agendada la final de la Copa Sudamericana, que hasta el momento se jugará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero que podría terminar disputándose en Chile.

Según informó el periodista Rodrigo Arellano, la Conmebol tiene como candidato al Estadio Nacional en caso de que el Ramón Tahuichi Aguilera no complete sus remodelaciones antes de la fecha estipulada.

Diferentes medios bolivianos informan que el recinto deportivo, a poco más de dos meses de la final, no alcanza ni el 50% de avance en las obras, por lo que el ente rector del fútbol sudamericano comienza a analizar distintas alternativas.

El comunicador indicó que la organización baraja la cancha de Ñuñoa como una forma de volver a establecer lazos con la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), considerando también que nuestro país contará con una logística avanzada gracias al Mundial Sub 20.

De momento, la situación se encuentra en desarrollo, a la espera de que avancen las remodelaciones en Bolivia. De confirmarse el Estadio Nacional como sede, sería la primera vez que Chile alberga una final de un torneo Conmebol, teniendo en cuenta que en 2019 se canceló la final de la Copa Libertadores en el propio recinto de Ñuñoa debido al estallido social en el país.