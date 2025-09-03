Presidente de Independiente regresa a Argentina tras la audiencia de Conmebol: esto dijo sobre volver a jugar con la U y cuándo saldrá el fallo

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, regresó este miércoles a Argentina tras participar de la audiencia que se llevó a cabo en la sede de la Conmebol en Paraguay, debido a los graves hechos de violencia que motivaron la suspensión del partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.

En su retorno al país trasandino, el mandamás del “Rojo” habló con los medios y se mostró conforme con el descargo presentando por el club argentino, además de revelar la probable fecha en que saldría el fallo del ente rector del fútbol sudamericano.

“La sensación y la satisfacción de la tarea cumplida. Fuimos, expusimos, nuestros abogados hicieron un alegato muy claro y ellos hicieron lo suyo. La audiencia fue correcta, sin agresiones. La relación con el Tribunal también, nos dejó hablar”, detalló Grindetti.

En esa línea, agregó que “la postura imparcial del Tribunal es absoluta. Yo hoy no tengo idea para dónde puede salir el fallo. Obviamente que creo y estoy convencido de que nosotros tenemos razón y el que tiene que pasar es Independiente, pero obviamente hay otros argumentos y lo van a evaluar todo".

“Yo lo que creo es que nosotros tenemos razón y que Independiente no tiene una responsabilidad primaria en la suspensión del partido, asumiendo que como organizadores tenemos algo que ver en todos los líos que vinieron después”, remarcó.

La fecha en que se entregaría el veredicto de la Conmebol

Consultado sobre cuándo saldría el fallo del organismo, Grindetti adelantó que “el presidente del Tribunal nos explicó que tienen que hacer unas reuniones internas evaluando todo lo que se presentó por escrito y todo lo que se dijo ayer y después de esa evaluación iban a expedirse".

“Tal vez para el fin de semana podemos tener un fallo, pero no son tiempos que manejemos nosotros". Además, explicó que en el caso de que no estén de acuerdo con la resolución “hay una instancia de apelación dentro de Conmebol y al TAS“.

Por último, el presidente de Independiente opinó sobre la posibilidad de reanudar el partido en una cancha neutral y a puertas cerradas: “Hay una opción subsidiaria a todo esto y es que el partido se juegue”.

“Si eso decide el Tribunal la vamos a aceptar. Es una alternativa posible y de esa forma queda la opción de seguir en lo deportivo. Ahora, los que estuvimos ahí sabemos que la responsabilidad primaria corresponde a la hinchada de la U”, sentenció.