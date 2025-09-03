;

VIDEO. A pesar de estar eliminados: la multitudinaria llegada de chilenos a Rio de Janeiro para alentar a La Roja contra Brasil

Cerca de 400 hinchas recibieron a la selección nacional en el Hotel Hilton.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

Este jueves, Chile deberá enfrentar a Brasil por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En el último lugar, con solo 10 puntos, La Roja ya no tiene ninguna opción de clasificar a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, pero esto no fue excusa para que la “Marea Roja” se movilizara hasta Río de Janeiro.

Tal como captaron las cámaras de ADN Deportes, cerca de 400 chilenos se acercaron al Hotel Hilton, en la playa de Copacabana, para recibir a la selección nacional.

ADN

Banderas, cánticos, bengalas y fuegos artificiales fueron algunos de los elementos que se vieron, mientras varios jugadores se acercaron a tomarse fotos con los hinchas que se trasladaron hasta Brasil.

La Roja deberá enfrentar a la “Canarinha” en el Estadio Maracaná este jueves a las 20:30 horas de nuestro país.

