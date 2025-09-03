El presidente de la ANFP, Pablo Milad, conversó con ADN Deportes en su llegada a Río de Janeiro para presenciar el partido de este jueves entre Chile y Brasil en el Estadio Maracaná por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Fue un viaje muy tranquilo, los chicos vienen muy motivados. Han trabajado muy bien durante la semana, iniciando un nuevo ciclo y esperemos hacer una buena presentación, que es lo importante", declaró de entrada el mandamás del fútbol chileno.

Consultado sobre el interinato de Nicolás Córdova, destacó que “Nico trabaja con su staff completo, están los preparadores físicos, están todos los técnicos que trabajan siempre en conjunto con todas las selecciones, para seguir una metodología de trabajo constante y aplicable de selección en selección, que es muy importantes para lo que es la formación”.

“Lo más importante es que esta metodología de trabajo se ha transmitido a los clubes, se han hecho visitas en diferentes regiones, se ha interaccionado en forma directa con el seguimiento de los jugadores a través del departamento de análisis y scouting, y eso tiene muy contentos a los clubes también por la buena comunicación que hay con los seleccionadores", añadió.

En ese sentido, Milad no descartó la posibilidad de que el DT de la Roja Sub 20 pueda continuar como técnico del combinado adulto: “Eso hay que esperar, todo su tiempo. Sabemos la profesionalidad que tiene Nico con su staff”.

“Con todos los técnicos han trabajado conscientemente con una planificación increíble, porque también entrenaron con la Sub 20. (Ariel) Leporati se quedará acá para el compromiso del viernes (de La Roja Sub 20) y esto significa que siguen la misma línea de trabajo y trabajan igual todas la selecciones, así que no hay cambio si está uno o está otro", complementó.

La respuesta de Pablo Milad a Michael Clark por la Supercopa

Finalmente, el presidente de la ANFP respondió los dichos del mandamás de Azul Azul, quien confirmó que Universidad de Chile no está dispuesta a jugar la Supercopa contra Colo Colo el 14 de septiembre si es que avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Respecto a la posibilidad de que los azules se presenten con juveniles, Milad declaró que “es una decisión propia. Nosotros ya hemos hablado que es una fecha que veníamos buscando hace demasiado tiempo, que lamentablemente no se pudo concretar con anticipación a esta fecha".

“Hay motivos de toda índole, no es lo correcto analizarlo punto a punto hoy. Pero sí hubo complicaciones para llegar a esta fecha, se logró esta fecha, hay un consenso con la autoridad que es fundamental, y ahora se tiene que jugar”, sentenció, manteniendo firme su postura de que se juegue la Supercopa.