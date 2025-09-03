Niños desde los 5 años tendrán clases de manejo seguro de armas en Estados Unidos

En Tennessee, un estado gobernado por republicanos, los niños a partir de los 5 años tomarán clases de seguridad en el manejo de armas , siendo la primera vez que se aprueba una ley de este tipo en Estados Unidos.

Estos cursos se empezarán a impartir en las escuelas públicas en el inicio del nuevo año académico, luego de que la legislatura estatal los aprobara en 2024, consignó El Mundo.

Las clases serán anuales y obligatorias hasta que los estudiantes terminen la escuela secundaria. Según los defensores de la medida, esto es una forma de enfrentar los tiroteos escolares .

Niños deben identificar las partes de un arma

El Departamento de Educación estatal publicó directrices que establecen que los alumnos de 5 a 8 años deberían, por ejemplo, poder distinguir entre un arma falsa y una real.