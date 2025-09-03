Niños desde los 5 años tendrán clases de manejo seguro de armas en Estados Unidos
De acuerdo a los defensores de los cursos, esto es una forma de enfrentar los tiroteos escolares.
En Tennessee, un estado gobernado por republicanos, los niños a partir de los 5 años tomarán clases de seguridad en el manejo de armas, siendo la primera vez que se aprueba una ley de este tipo en Estados Unidos.
Estos cursos se empezarán a impartir en las escuelas públicas en el inicio del nuevo año académico, luego de que la legislatura estatal los aprobara en 2024, consignó El Mundo.
Revisa también
Las clases serán anuales y obligatorias hasta que los estudiantes terminen la escuela secundaria. Según los defensores de la medida, esto es una forma de enfrentar los tiroteos escolares.
Niños deben identificar las partes de un arma
El Departamento de Educación estatal publicó directrices que establecen que los alumnos de 5 a 8 años deberían, por ejemplo, poder distinguir entre un arma falsa y una real.
Asimismo, deben aprender a “demostrar una actitud responsable respecto a las armas de fuego” e identificar las partes de un arma, como el gatillo, el cañón o la boca.