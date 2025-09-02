Kim Jong-Un aparece con su hija en visita a China: así es la heredera del régimen de Corea del Norte / Contributor

El líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Pekín en su tren blindado para reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin, y lo hizo tomado de la mano de su hija, Kim Ju Ae. El gesto, en la víspera de un gran desfile militar chino, refuerza la señal de que la joven —presentada en los medios del régimen como “la más amada” y “respetada”— está siendo preparada como sucesora de la dinastía Kim.

Desde su primera aparición pública en 2022 —frente a un misil balístico intercontinental— Ju Ae se ha vuelto presencia habitual junto a su padre. Sin título oficial ni edad confirmada (se especula que tiene alrededor de 12 años), su imagen ha sido cuidadosamente pulida: de abrigo acolchado infantil pasó a trajes y abrigos formales, con gestos y protocolos que la elevan a figura de autoridad en actos militares y nucleares.

Analistas ven en esta puesta en escena una corrección del legado: a Kim Jong-un se le mostró como heredero recién tras el ACV de su padre en 2008, lo que abrió un período inicial de incertidumbre. Hoy, con poder consolidado, el líder parecería blindar la continuidad dinástica desde temprano y trasladar capital político hacia su hija, incluso por encima de su madre, Ri Sol Ju, y de su tía Kim Yo Jong.

La elección de Pekín para el debut internacional de Ju Ae no es casual. Acompañar a su padre a una cita con los dos aliados más poderosos —China y Rusia—, y hacerlo en la antesala de un desfile con más de 10.000 soldados, 100 aeronaves y cientos de vehículos, proyecta hacia dentro y hacia fuera la cuarta generación de la familia Kim y formaliza, a ojos de la opinión pública, el eje China-Rusia-Corea del Norte.

Si bien los servicios de inteligencia surcoreanos piden cautela —se especula con la existencia de otros hijos—, la centralidad de Ju Ae en actos estratégicos y la exposición ante la élite militar indican que el régimen ya teje su narrativa sucesoria. En una sociedad fuertemente patriarcal y militarizada, su ascenso sería inédito: la primera mujer llamada a gobernar la potencia nuclear más joven del planeta.

Gobierno de China / Mario Andrés Vergara Escobar Ampliar

La presencia de la menor ―vestida con traje azul marino de chaqueta y pantalón y lazo en el pelo― en la primera visita a su principal aliado estratégico y económico desde 2019 indica la relevancia que ha ido tomando esta en los últimos años.