Tras revelación de Trump: Estados Unidos publica video del ataque a presunta embarcación con droga saliendo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes en conferencia desde el Despacho Oval un ataque de las fuerzas estadounidenses contra un barco que transportaba drogas procedente de Venezuela.

La acción, según el mandatario, se ejecutó bajo su orden directa y se dirigió contra miembros del Tren de Aragua, grupo catalogado como organización narcoterrorista por Washington.

Donald trump / Andrew Harnik Ampliar

Vía su red social, Truth Social, Trump señaló que 11 integrantes de la organización murieron en el operativo, mientras que las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas. La acción se registró en un video difundido por la Casa Blanca, que muestra el despliegue de destructores Aegis —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson—, submarinos y aviones P-8 durante la operación de interdicción antidrogas en aguas internacionales, al límite del mar venezolano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, describió la intervención como “letal” y enfatizó que se trató de un barco operado por una organización responsable de tráfico de drogas, asesinatos y otros actos de violencia en la región. La Casa Blanca advirtió que continuará utilizando “todos los elementos” del poder nacional para frenar el flujo de estupefacientes, especialmente fentanilo, hacia Estados Unidos.

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro reaccionó calificando el despliegue estadounidense como “la mayor amenaza en 100 años”, y advirtió que cualquier agresión será respondida con “lucha armada y República en armas”. Según Maduro, la flotilla estadounidense cuenta con “ocho barcos de guerra, 1.200 misiles y un submarino nuclear” apuntando a territorio venezolano.

Hasta el momento, el Pentágono no ha publicado un parte oficial con detalles sobre ubicación exacta, número de bajas adicionales ni incautaciones derivadas del incidente. Sin embargo, el video revelado por Trump se ha convertido en la principal evidencia visual del operativo y subraya la capacidad de Estados Unidos para intervenir en tiempo real frente a redes de narcoterrorismo en aguas internacionales.