Preocupación en Boca Juniors y el continente: Miguel Ángel Russo tuvo que ser hospitalizado de urgencia

El DT de Carlos Palacios y Williams Alarcón, pasará la noche internado por una infección urinaria.

Cuando parecía que las cosas comenzaban a enderezarse en lo deportivo para Boca Juniors, durante este martes recibieron una complicada noticia.

El entrenador de los “Xeneizes”, Miguel Ángel Russo, deberá pasar la noche en el Instituto Fleni, un hospital privado de Buenos Aires, debido a una infección urinaria.

Según TyC Sports, el DT de 69 años se encuentra bien e incluso tenía ganas de irse del recinto tras realizarse los exámenes, pero por decisión de los médicos deberá quedarse para reposar y continuar con la aplicación de antibióticos vía suero.

El técnico ya había generado preocupación el domingo pasado, en el último partido de Boca, donde vencieron por 2-0 a Aldosivi. Aquel día, al ser enfocado por las cámaras de la transmisión, se le notó con un semblante bastante cansado.

Con Russo hospitalizado, quien estará a cargo de dirigir la práctica de este miércoles, donde estarán presentes Carlos Palacios y Williams Alarcón, será Claudio Úbeda, ayudante del entrenador.

