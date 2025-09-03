Colo Colo deberá comenzar un nuevo proceso de la mano de Fernando Ortiz como su nuevo entrenador, cuyo primer desafío será nada menos que la Supercopa ante Universidad de Chile el próximo 14 de septiembre.

Uno que sabe lo que significa vestir la camiseta alba es Luis Mena, excapitán del “Cacique” y actual entrenador de La Roja femenina, quien en conversación con ADN Deportes analizó el presente del equipo de Macul.

“Colo Colo no te permite no ganar, sin duda es una tarea importante para el nuevo cuerpo técnico. Se le desea lo mejor porque sabemos que es un desafío duro. Colo Colo está en una posición incómoda en la tabla”, señaló de entrada el DT.

“Leí por ahí que es un entrenador al que le gusta apostar por la gente joven, sería maravilloso. Comparto plenamente el tiraje a la chimenea, de hacer jugar a jugadores jóvenes de verdad y no de 21 o 22 años”, agregó sobre la propuesta del nuevo técnico.

Al ser consultado por las altas expectativas que había en el club a comienzos de año y los malos resultados que finalmente se obtuvieron, comentó: “Ha sido un centenario bien duro. Todos pensamos que Colo Colo iba a estar peleando Copa Libertadores o Sudamericana. Pero el fútbol es así, no es una ciencia cierta; si la pelota pega en el palo y sale... lamentablemente es así”.

“Colo Colo siempre te va a exigir muchísimo. Me acuerdo cuando estábamos en la quiebra y el equipo se armó con muchos juveniles, pero la gente igual te exigía ganar. Llegamos a semifinales en un torneo y la gente no estaba muy contenta”, sentenció Luis Mena a modo de anécdota.