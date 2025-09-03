;

AUDIO. “Ojalá que Fernando Ortiz le de tiraje a la cantera; hacer jugar a jóvenes de verdad, no de 21 o 22 años”

Luis Mena, excaptian de los albos, conversó con ADN Deportes sobre el nuevo proceso que atraviesa el “Cacique” con su nuevo entrenador.

Javier Catalán

Luis Mena en conversación con ADN Deportes

Luis Mena en conversación con ADN Deportes

15:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colo Colo deberá comenzar un nuevo proceso de la mano de Fernando Ortiz como su nuevo entrenador, cuyo primer desafío será nada menos que la Supercopa ante Universidad de Chile el próximo 14 de septiembre.

Uno que sabe lo que significa vestir la camiseta alba es Luis Mena, excapitán del “Cacique” y actual entrenador de La Roja femenina, quien en conversación con ADN Deportes analizó el presente del equipo de Macul.

Colo Colo no te permite no ganar, sin duda es una tarea importante para el nuevo cuerpo técnico. Se le desea lo mejor porque sabemos que es un desafío duro. Colo Colo está en una posición incómoda en la tabla”, señaló de entrada el DT.

Revisa también:

ADN

Leí por ahí que es un entrenador al que le gusta apostar por la gente joven, sería maravilloso. Comparto plenamente el tiraje a la chimenea, de hacer jugar a jugadores jóvenes de verdad y no de 21 o 22 años”, agregó sobre la propuesta del nuevo técnico.

Al ser consultado por las altas expectativas que había en el club a comienzos de año y los malos resultados que finalmente se obtuvieron, comentó: “Ha sido un centenario bien duro. Todos pensamos que Colo Colo iba a estar peleando Copa Libertadores o Sudamericana. Pero el fútbol es así, no es una ciencia cierta; si la pelota pega en el palo y sale... lamentablemente es así”.

“Colo Colo siempre te va a exigir muchísimo. Me acuerdo cuando estábamos en la quiebra y el equipo se armó con muchos juveniles, pero la gente igual te exigía ganar. Llegamos a semifinales en un torneo y la gente no estaba muy contenta”, sentenció Luis Mena a modo de anécdota.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad