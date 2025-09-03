;

VIDEO. Los Tenores repasaron los trabajos de Chile para enfrentar a Brasil y conversaron con Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron la negativa de la U a jugar la Supercopa el 14 de septiembre si avanza en la Sudamericana.

En la edición de Los Tenores de este miércoles 3 de septiembre, nuestros panelistas comentaron los problemas de la Universidad de Chile para jugar la Supercopa en caso de que Conmebol les permita avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Cristian Arcos, Pancho Mouat, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron los trabajos de Nicolás Córdova con Chile para el duelo frente a Brasil por Eliminatorias, encuentro para el cual ya tiene tres bajas confirmadas.

Además, conversaron con Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic, excapitanes de la Universidad Católica, que junto a José Pedro Fuenzalida tendrán su partido de despedida en el Claro Arena.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 3 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

