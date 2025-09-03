Cristián Álvarez, exdefensa y capitán de Universidad Católica, conversó este miércoles con Los Tenores a menos de un mes para su partido de despedida en el Claro Arena y aprovechó la instancia para hacer un crítico análisis del momento de la selección chilena en las Eliminatorias.

En compañía de Milovan Mirosevic, el “Huaso” anticipó el partido de mañana jueves entre La Roja y Brasil en el Maracaná, recordando que “ambos fuimos seleccionados y nos tocó estar en partidos igualitos como ahora, eliminados, jugando con Brasil”.

“Es difícil, pero también Chile tiene una oportunidad de encontrar nuevos jugadores que puedan representarnos en las próximas Eliminatorias”, agregó Álvarez.

En esa línea, apuntó al recambio de La Roja y sostuvo que “lo que está haciendo Nicolás Córdova, lo que está diciendo, es lo que todos queremos. Todos queremos que en el fútbol chileno de una vez por todas aparezcan estos jugadores que se tienen que hacer cargo de la selección".

“Hay que apoyar. Lo que más espero de todos nosotros que estamos acá, los que están escuchando, los que van al estadio y siguen la selección, es que apoyen. Este es el momento”, agregó.

Cristián Álvarez y la actualidad del fútbol chileno

Por otro lado, el otrora defensa de la UC analizó el presente del fútbol nacional y reconoció que “es súper profundo lo que está pasando, para mí hay algo más sistemático. En todos los aspectos del fútbol chileno y sociedad también, que no hemos estado funcionando".

“Dentro de esta eliminatoria se refleja todo lo que está ocurriendo. No podemos jugar partidos internacionales porque algo, no podemos clasificar a instancias finales porque algo pasa. No podemos programar partidos y es sistemático lo que está pasando en todos lados”, continuó.

“Nos tenemos que centrar y ayudar unos a otros para que el fútbol chileno crezca. El Campeonato Nacional también, hay partidos que son bastante buenos, hay otro que no son tan buenos, pero se juega poco”, remarcó.

Finalmente, respaldó una eventual continuidad de Nicolás Córdova al mando de la selección chilena adulta. “Hoy día tenemos a Nicolás Córdova que se supone que es por un tiempo, pero yo creo va a ser por mucho tiempo. Pero dejémoslo trabajar y démosle lo que necesita. Si necesita los jugadores lo antes posible en Juan Pinto Durán, que estén lo antes posible, aunque salga más caro", afirmó.

“Démosle las comodidades que necesita, los lugares que necesita, los partidos amistosos que necesita para ir formando al grupo. Si no hacemos partidos amistosos, si no le damos la comodidad, si no le damos todo lo que él necesita va a ser difícil y vamos a estar a los tumbos nuevamente”, cerró Álvarez.