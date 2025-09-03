;

“Le tienen más miedo a Carabineros que a sufrir un accidente”: estudio revela preocupante visión de conductores sobre beber y manejar

Expertos advierten que la población subestima los riesgos del consumo. 38% cree que “curado manejo mejor”.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno / Adrian Manzol

Un estudio encargado por la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor) y realizado por Cadem analiza las actitudes de los chilenos frente a la conducción bajo el efecto del alcohol.

En la previa de las Fiestas Patrias, la encuesta identificó que las excusas más frecuentes son “nunca me ha pasado nada” (57%), “se puede en tramos cortos” (47%) y “curado manejo mejor” (38%).

Juan Pablo Solís de Ovando, presidente de Aprocor, dijo a LUN que los resultados son “preocupantes” y reflejan una “peligrosa indiferencia cultural donde el miedo a la sanción pesa más que la vida humana”.

Solís de Ovando añade que muchas personas “le tienen más miedo al control de Carabineros que a sufrir un accidente, porque en su consciencia creen que no les va a pasar nada”.

El estudio también revela que 4 de cada 10 entrevistados tienen familiares o amigos que manejan tras beber y que el 73% considera que los chilenos no temen subirse al auto de alguien en esa condición.

Los expertos advierten que incluso pequeñas cantidades de alcohol afectan reflejos y tiempos de reacción, lo que convierte la conducta en un riesgo constante para conductores y peatones.

