¿Fiestas Patrias 2025 XL? Presionan al Gobierno para agregar un feriado más a la semana del "18″

Las Fiestas Patrias 2025 ya están a la vuelta de la esquina, lo que de seguro pone muy felices a chilenas y chilenos.

Y es que la celebración tendrá como días feriados las jornadas del jueves 18 y viernes 19 de septiembre.

No obstante, han propuesto al Gobierno la posibilidad de agregar un feriado adicional a la semana de celebración.

En concreto, según informó 24 Horas, la diputada Camila Musante realizó un llamado al ejecutivo para poder decretar como feriado el día sábado 20 de septiembre.

En detalle, la parlamentaria realizó el llamado al Gobierno, luego de que trabajadores del comercio alertaran sobre su retorno a sus respectivos trabajos y la reducción de sus días de celebración y descanso durante el “18″.

En ese sentido, la diputada sostuvo que “es preocupante, porque el 18 y el 19 son feriados. La gran mayoría de las familias van a salir durante esos días dentro de nuestro propio país y se va a tener que ver interrumpido este feriado XL que no es tal como se ha dicho“.

“No es jueves, viernes, sábado y domingo los días que podrán celebrarse las fiestas patrias, porque el día sábado muchos trabajadores tendrán que regresar a sus labores y a sus puestos de trabajo“, agregó Musante.

Ante ello, es que la parlamentaria indicó que le han planteado la situación al ministro de Hacienda. “Espero que se tomen cartas en el asunto porque finalmente este feriado XL no va a ser una realidad y va a impactar de cierta manera sobre todo en el turismo, viéndose interrumpidas las salidas, a propósito de que los trabajadores tienen que ir a retomar sus funciones el día sábado 20″, expuso.

Por otro lado, la diputada indicó que “por ahora el ministro nos dice que ve compleja o difícil presentar una iniciativa que permita subsanar esta anomalía que estaba pasando inadvertida”.