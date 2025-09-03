;

Cámara de Diputados aprueba proyecto que sanciona cuidadores de autos y limpiadores de parabrisas ilegales

La iniciativa establece sanciones económicas y privativas de libertad para quienes operen sin permiso.

Martín Neut

Cámara de Diputados aprueba proyecto que sanciona cuidadores de autos y limpiadores de parabrisas ilegales

Cámara de Diputados aprueba proyecto que sanciona cuidadores de autos y limpiadores de parabrisas ilegales / Leonardo Rubilar

La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó un proyecto que busca regular y sancionar a quienes cuidan autos o limpian parabrisas en la vía pública sin autorización del propietario.

La iniciativa ahora pasará a la Sala de la Cámara. Quienes guíen maniobras de estacionamiento o realicen limpieza de vehículos sin permiso podrían recibir presidio menor (61 a 540 días) o multa de hasta 5 UTM (346 mil pesos).

Revisa también:

ADN

En caso de reincidencia, se aplicará pena privativa de libertad, explicó el diputado Andrés Longton, coautor de la propuesta.

El proyecto también fortalece la fiscalización de desarmadurías y chatarrerías, obligando a registrar el ingreso de vehículos o repuestos en el portal oficial de chasis y patente.

La falta o adulteración de estos registros se considerará receptación, sancionada según el Código Penal.

Con estas medidas, desde el Congreso buscan proteger la propiedad de los ciudadanos y mejorar la trazabilidad de vehículos y autopartes.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad