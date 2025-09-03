Cámara de Diputados aprueba proyecto que sanciona cuidadores de autos y limpiadores de parabrisas ilegales
La iniciativa establece sanciones económicas y privativas de libertad para quienes operen sin permiso.
La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó un proyecto que busca regular y sancionar a quienes cuidan autos o limpian parabrisas en la vía pública sin autorización del propietario.
La iniciativa ahora pasará a la Sala de la Cámara. Quienes guíen maniobras de estacionamiento o realicen limpieza de vehículos sin permiso podrían recibir presidio menor (61 a 540 días) o multa de hasta 5 UTM (346 mil pesos).
En caso de reincidencia, se aplicará pena privativa de libertad, explicó el diputado Andrés Longton, coautor de la propuesta.
El proyecto también fortalece la fiscalización de desarmadurías y chatarrerías, obligando a registrar el ingreso de vehículos o repuestos en el portal oficial de chasis y patente.
La falta o adulteración de estos registros se considerará receptación, sancionada según el Código Penal.
Con estas medidas, desde el Congreso buscan proteger la propiedad de los ciudadanos y mejorar la trazabilidad de vehículos y autopartes.