Estos son los argumentos del TER que mantienen a Daniel Jadue como candidato a diputado en el distrito 9

El Segundo Tribunal Electoral (TER) de la región Metropolitana rechazó la solicitud de inhabilitación presentada contra Daniel Jadue, ratificando su candidatura a diputado por el Distrito 9, que abarca comunas como Recoleta, Lo Prado y Quinta Normal.

La petición fue presentada por Renovación Nacional, que argumentaba que la imputación por el caso Farmacias Populares debía impedir su postulación. Pero el Tribunal mencionó un par de argumentos que avalan su decisión de rechazar la solicitud.

En su fallo, el TER sostuvo que “la sola acusación no resulta suficiente para producir como consecuencia la inhabilitación del elector” y que se requiere “una resolución judicial, firme o ejecutoriada, que en el procedimiento contencioso penal se denomina como ‘auto de apertura del juicio oral’”.

El tribunal subrayó que limitar el sufragio sin control judicial “socava los principios nucleares de la democracia” y que la medida debe respetar la presunción de inocencia y los estándares internacionales.

Habrá apelación

El fallo precisó que la acusación contra Jadue se presentó “con posterioridad al cierre del Padrón Electoral” y que aún no se ha dictado “por el juez de garantía el auto de apertura de juicio oral, en los términos que ordena el artículo 277 del Código Procesal Penal”, por lo que su derecho a voto permanece habilitado.

Además, el TER recordó que “actuaciones intermedias del proceso penal, como la acusación formulada por el Ministerio Público, de índole claramente administrativa, no es pertinente para afectar el derecho en cuestión”.

La resolución contó con votos disidentes de la ministra Lilian Leyton Varela y de los abogados Emilio Payera y Paulina Morales. Renovación Nacional anunció que apelará ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que tendrá la última palabra sobre la candidatura.