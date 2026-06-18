La sensible pérdida que afecta a Marité Matus en medio del juicio contra Camilo Huerta

Hace unas semanas, Camilo Huerta y Marité Matus tuvieron su primera audiencia, luego de que la expareja de Arturo Vidal se querellara en contra del chico reality en el Juzgado de Garantía de Colina.

Sin embargo, dicha audiencia tuvo que ser pospuesta hasta agosto, debido a que Matus no se presentó por un cuadro de estrés agudo.

Durante las últimas horas, el programa Hay que decirlo, de Canal 13, dio a conocer que el abogado de Marité Matus, Klaus Alexander, renunció a la defensa de la empresaria.

Según explicaron en el espacio, la razón detrás de la renuncia de Klaus Alexander sería que el abogado reside hace 15 años en España, por lo que le resultaría imposible asistir presencialmente a la audiencia.

“Yo creo que la favorece, porque era poco fluido que tuviera un defensor en España”, comentó Cecilia Gutiérrez, quien agregó que “él la va a seguir asesorando en todo lo que quiera, porque son amigos hace años”.

Por su parte, Gissella Gallardo explicó que Marité Matus sí contará con un abogado para la audiencia y que la decisión de que Klaus Alexander diera un paso al costado fue tomada de manera conjunta.