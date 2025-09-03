En pleno show de Mon Laferte: “La Chilindrina” protagoniza aparatosa caída a sus 78 años

La recordada actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, más conocida por su papel de “La Chilindrina” en El chavo del 8, generó preocupación entre sus seguidores luego de protagonizar un accidente en pleno teatro.

En un video difundido en redes sociales se observa a la artista de 78 años subiendo por las escaleras del Teatro de los Insurgentes, donde asistió como espectadora del musical Cabaret, montaje que tiene como protagonista a la cantante chilena Mon Laferte en el rol de Sally Bowles.

Durante el ascenso, la actriz tropezó y terminó cayendo entre las butacas del recinto. Las imágenes muestran cómo, tras el golpe, intentó levantarse por sus propios medios.

Sin embargo, dos mujeres acudieron rápidamente para auxiliarla, ayudándola a ponerse de pie y acompañándola después. Y aunque el incidente no pasó a mayores, en redes sociales se multiplicaron los mensajes de preocupación.

La salud de María Antonieta de Las Nieves genera preocupación en México

Este episodio se suma a una reciente noticia sobre la intérprete mexicana, que ya había generado inquietud. Días atrás, la revista ¡Hola! informó que La Chilindrina debió ser hospitalizada de urgencia.

En aquella oportunidad, una persona cercana reveló que “la tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”.

Tras ello su hija, Verónica Fernández, explicó que su mamá ya se encontraba en casa y que lo que provocó el incidente había sido una baja de sodio. “Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud”, escribió, por su parte, la propia María Antonieta de Las Nieves.

“Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, añadió la icónica integrante del histórico elenco de El Chavo del 8, junto con subir un video en el que aparece pintando.