Personaje central del Chavo del 8 fue hospitalizada: esta es la grave enfermedad que padece

La afectada habría sufrido una crisis de ansiedad y también una “baja de sodio”.

Sebastián Escares

Personaje central del Chavo del 8 fue hospitalizada: esta es la grave enfermedad que padece

Durante las últimas jornadas, se dio a conocer que una de las personajes principales de la serie El Chavo del 8 fue hospitalizada de urgencia.

Se trata de nada más y nada menos que de la actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, quien interpreta a La Chilindrina.

De acuerdo a lo publicado por la prensa mexicana, de las Nieves habría sufrido una crisis de ansiedad y que, además, tuvo una baja de sodio.

A través de sus redes sociales, la actriz de 75 años expresó que “durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”.

Personaje central de la serie del Chavo del 8 fue hospitalizada: esta es la grave enfermedad que padece

En concreto, la actriz que interpreta a La Chilindrina padece fibromialgia. Esto fue confirmada por la misma María Antonieta de Las Nieves en entrevistas que ha tenido anteriormente.

De hecho, en una oportunidad describió que la enfermedad parte en el sistema nervioso y provoca dolor en todo.

Tan así, que la propia artista reveló que, producto de la enfermedad, no podía dormir bien, comer bien y casi todo el tiempo “no tienes ganas de nada”.

