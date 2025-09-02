El desahogo de Benjamín Vicuña tras los hirientes dichos de ‘China’ Suárez: “Sé quién soy y mis hijos saben quién soy”

Casi dos meses tras que se desatara controversia generada por un fuerte mensaje publicado en Instagram por Eugenia “China” Suárez, Benjamín Vicuña decidió hablar públicamente sobre la relación con su expareja y madre de dos de sus hijos.

La actriz había manifestado su enojo luego de que en una ocasión el chileno le negara permitirle viajar con los niños, de cinco y siete años, a Turquía junto a Mauro Icardi, su actual pareja, en plena etapa escolar.

El texto de la intérprete argentina llevó por título irónico “El papá del año” e incluyó frases que causaron gran repercusión.

Allí señaló: “El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño por sus adicciones” o “que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todo el día frente a una TV con ‘una niñera por cada hijo’”.

Consultado por Velvet, el actor de 46 años explicó cómo ha sido el vínculo con China Suárez tras su separación. “Con ella, estando separados, tuvimos durante muchos años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, de cariño y respeto”, comentó.

En la entrevista, Benjamín Vicuña hizo referencia a las acusaciones de la actriz. “Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando al entendimiento entre los adultos, por el bien de los niños”, expuso.

Benjamín Vicuña sobre dichos de China Suárez: ”Eso fue solo alimento para las redes sociales"

Sobre lo que más le afectó de estas declaraciones de la madre de sus hijos más pequeños, el intérprete chileno reconoció: “Que insinuara cosas que no son ciertas; pero sobre todo, que se cuestionara mi rol de padre”.

Y añadió con firmeza: “Yo sé quién soy y mis hijos saben quién soy. Eso fue solo alimento para las redes sociales. De ahí vino y ahí muere”.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que sus hijos alternen residencia entre Argentina y Turquía, Benjamín Vicuña respondió: “Eso corresponde a una dinámica familiar que se tendrá que ajustar a este desafío en privado. En ese sentido se buscará un equilibrio. Es lo que hemos hecho siempre y esta vez no será diferente”.

“Mi mayor preocupación es que ellos sean felices”, concluyó.