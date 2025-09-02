Las tensiones en el mundo del espectáculo chileno se intensificaron luego de que Cristián Campos respondiera directamente a comentarios realizados por Natalia Valdebenito meses atrás.

Durante su participación en Podemos Hablar, el actor defendió con firmeza a su esposa, María José Prieto. “Yo le diría a Natalia Valdebenito que no se meta con mi mujer, que se lave la boca con sapolio antes de hablar de mi mujer”, expresó.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y fueron analizadas en Sígueme, donde Catalina Pulido tomó posición a favor del intérprete.

“Yo entiendo la ofuscación de Cristián Campos, entiendo que luego de un año y medio de haberlo pasado pésimo... Lo cancelaron, sus hijos no le hablan y lo están acusando de algo que, se supone, él no cometió. Y llega una mina que le movieron la jaula bien lejos, porque ¿qué tiene que andar metiéndose Natalia Valdebenito también en algo que no le corresponde?”, sostuvo.

“Siempre opinando y opinando, parece que esta mujer tiene el mal del florerito. Necesita que alguien hable de ella”, añadió.

Tras ello, la actriz señaló: “Estamos hablando de algo superdelicado, sí, se está investigando, y tú vas, y además, tratas a una persona que sí fue víctima, de ‘encubridora’ (...) ¿Qué quieres, que lo deje solo? No, lo está apoyando y ella verá lo que hace. Tú no tienes por qué meterte”.

La teoría de Catalina Pulido sobre Natalia Valdebenito

Finalmente, Catalina Pulido planteó: “Yo creo que la señora Natalia, más que defender este feminismo de cartón... Que yo creo que sí es de cartón, y eso me gustó mucho de lo que dijo Cristián, que no llega ni a los talones. Me llama la atención porque pienso que ella tiene particularmente algo muy personal con el género masculino”.

“O sea, no todos los hombres son malos, Natalia, no todos los hombres son unos hdp. Hay hombres buenos, hay hombres que te cuidan, hay hombres que te protegen. Y a mí me gusta que Cristián haya sacado la voz por su señora, porque ella lo ha apoyado en las buenas y en las malas, y me parece que cualquier hombre haría lo mismo por su mujer”, cerró.