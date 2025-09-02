;

VIDEO. Catalina Pulido arremete contra Natalia Valdebenito: “Tiene algo muy personal con el género masculino”

Previamente, el actor Cristián Campos había interpelado duramente a la comediante a raíz de una crítica que tiempo atrás ella le hizo a María José Prieto.

Alejandro Basulto

Las tensiones en el mundo del espectáculo chileno se intensificaron luego de que Cristián Campos respondiera directamente a comentarios realizados por Natalia Valdebenito meses atrás.

Durante su participación en Podemos Hablar, el actor defendió con firmeza a su esposa, María José Prieto. “Yo le diría a Natalia Valdebenito que no se meta con mi mujer, que se lave la boca con sapolio antes de hablar de mi mujer”, expresó.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y fueron analizadas en Sígueme, donde Catalina Pulido tomó posición a favor del intérprete.

Yo entiendo la ofuscación de Cristián Campos, entiendo que luego de un año y medio de haberlo pasado pésimo... Lo cancelaron, sus hijos no le hablan y lo están acusando de algo que, se supone, él no cometió. Y llega una mina que le movieron la jaula bien lejos, porque ¿qué tiene que andar metiéndose Natalia Valdebenito también en algo que no le corresponde?”, sostuvo.

“Siempre opinando y opinando, parece que esta mujer tiene el mal del florerito. Necesita que alguien hable de ella”, añadió.

Tras ello, la actriz señaló: “Estamos hablando de algo superdelicado, sí, se está investigando, y tú vas, y además, tratas a una persona que sí fue víctima, de ‘encubridora’ (...) ¿Qué quieres, que lo deje solo? No, lo está apoyando y ella verá lo que hace. Tú no tienes por qué meterte”.

La teoría de Catalina Pulido sobre Natalia Valdebenito

Finalmente, Catalina Pulido planteó: “Yo creo que la señora Natalia, más que defender este feminismo de cartón... Que yo creo que sí es de cartón, y eso me gustó mucho de lo que dijo Cristián, que no llega ni a los talones. Me llama la atención porque pienso que ella tiene particularmente algo muy personal con el género masculino”.

O sea, no todos los hombres son malos, Natalia, no todos los hombres son unos hdp. Hay hombres buenos, hay hombres que te cuidan, hay hombres que te protegen. Y a mí me gusta que Cristián haya sacado la voz por su señora, porque ella lo ha apoyado en las buenas y en las malas, y me parece que cualquier hombre haría lo mismo por su mujer”, cerró.

