El deseo de Luis Mena para La Roja de Nicolás Córdova: “Ojalá se inicie un recambio, que es lo más difícil” / Comunicaciones FFCH

Este jueves, Chile deberá jugar el primero de sus dos últimos partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde ya no tiene ninguna posibilidad de clasificar.

En conversación con ADN Deportes, Luis Mena, entrenador de la Roja femenina y leyenda de Colo Colo, anticipó lo que se le viene a Nicolás Córdova en este nuevo proceso de cambio generacional con la selección chilena.

“Sin duda que uno quiere el bien de nuestra selección y de los equipos que compiten a nivel internacional. Siempre que se sacan buenos resultados, es un beneficio para todo el fútbol nacional, que está tan alicaído”, comenzó diciendo.

“Es una selección renovada, con muchos jugadores jóvenes con los que compartí en el fútbol formativo. Ojalá que les vaya muy bien y, a pesar de que se está terminando un proceso de Eliminatorias, que se inicie un recambio, que es lo más difícil y lo que me ha tocado vivir en la selección femenina”, agregó.

Acerca del doble desafío que tiene Córdova, entre la Roja adulta y, más adelante, el Mundial Sub 20, señaló: “Tiene un lindo desafío: dos partidos contra grandes selecciones. Después viene algo maravilloso, no solamente para Nico, también para todos los niños que van a poder disfrutar de un Mundial en Chile”.

“En la selección ya estamos preparando la Liga de Naciones, que son las Eliminatorias. Nos tocó un fixture donde tenemos que ir a Venezuela y después enfrentar a Bolivia de local. Va a ser duro porque todas las selecciones han crecido, lo vimos en la Copa América”, sentenció Mena sobre el proceso que tiene con su selección femenina.