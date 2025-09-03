Candidato de lista oficialista sorprende al declarar apoyo a José Antonio Kast: FRVS solicitó al Servel retirar su candidatura

Eugenio Canales, abogado y postulante al Senado inscrito en la lista de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista, causó polémica tras manifestar públicamente su respaldo al candidato presidencial republicano José Antonio Kast.

En una entrevista radial, Canales afirmó: “Mi candidato presidencial es José Antonio Kast. Con él quiero trabajar en materia de seguridad y reactivación económica”.

Sus dichos generaron críticas inmediatas dentro del oficialismo, donde la FRVS es parte del bloque que respalda a Jeannette Jara como abanderada presidencial.

Desde el Partido Socialista, el exconvencional Tomás Laibe sostuvo a The Clinic que lo ocurrido confirma que “la lista de la FRVS en Aysén es la lista de la incoherencia”.

En la misma línea, el consejero regional Rodrigo Araya (FA) señaló que postular a un aspirante cercano a la derecha “contradice el apoyo oficial” a Jara.

Ante la presión, la FRVS anunció que solicitó formalmente al Servel retirar la candidatura de Canales, argumentando que sus declaraciones son incompatibles con la línea política del partido. “Buscamos resguardar la coherencia programática frente a la ciudadanía”, indicó la colectividad.