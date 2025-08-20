;

Tras lista parlamentaria paralela del FSRV: Presidente Boric saca a Esteban Valenzuela del ministerio de Agricultura

El único ministro del partido fue removido luego de que la FRVS presentara una lista paralela al pacto oficialista.

Mario Vergara

El Presidente Gabriel Boric tomó la decisión de remover al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela —único representante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en el gabinete— tras la decisión de su partido de inscribir una lista paralela para las elecciones parlamentarias.

La información se dio a conocer en un comunicado, en donde se indicó que “el Presidente de la República ha aceptado la renuncia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela”.

“El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Esteban Valenzuela.Asimismo, se informa que asume la subrogancia del cargo el actual subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz”, sumaron.

En esa línea, según The Clinic, el gesto de la FRVS generó molestia en el Ejecutivo, especialmente por parte del Mandatario, quien desde un inicio había insistido en la necesidad de mantener una lista única para preservar la unidad del bloque oficialista.

La inscripción de candidaturas paralelas, particularmente con nombres polémicos como el del exalcalde de Maipú Christian Vittori y el diputado Miguel Ángel Calisto —vinculado al pasado político de Evelyn Matthei— fue el detonante final.

La decisión fue coordinada internamente por el comité político del gobierno y quedó firme tras las negociaciones internas y la inscripción de las candidaturas. Esteban Valenzuela ya comenzó a comunicar la noticia a su equipo, mientras que se anticipa la salida de otros cargos vinculados a la FRVS durante los próximos días.

Este episodio marca un quiebre significativo en el oficialismo y abre interrogantes sobre la aritmética electoral y la cohesión del bloque de cara a las elecciones. También subraya el costo político de las divisiones partidarias en momentos clave de la agenda gubernamental.

