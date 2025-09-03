Contraloría revisará legalidad del sumario al Hospital de Osorno por denuncias de torturas y abuso a funcionario con TEA

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó someter extraordinariamente a control de legalidad la documentación con la que se ponga término al sumario en el Hospital Base San José de Osorno, tras conocerse esta semana denuncias de torturas contra un ex trabajador del recinto. El órgano fiscalizador añadió que también indagará eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial.

Los hechos se remontan a 2020, cuando el funcionario —diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA)— denunció agresiones de colegas. En ese momento, el sumario interno se cerró sin sanciones.

El caso se reactivó en mayo de 2024, luego de que otra funcionaria acusara a los mismos involucrados por discriminación de género, lo que derivó en la reapertura de la investigación. La controversia volvió a instalarse en la agenda pública tras la filtración de fotografías y videos que evidenciarían los abusos.

Ante la gravedad de los antecedentes, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, condenó los hechos y los calificó de “absolutamente inaceptables”. “Como Ministerio de Salud nos indigna lo ocurrido en el hospital; no es algo que vamos a aceptar y lo condenamos tajantemente”, señaló.

Con el control extraordinario, Contraloría revisará la legalidad del acto terminal del sumario y podrá formular órdenes o reparos si detecta vicios de procedimiento o faltas a la normativa. En paralelo, su pesquisa sobre jefaturas apunta a establecer si existieron omisiones o incumplimientos de deberes de control y prevención frente a las denuncias iniciales y a los nuevos antecedentes.