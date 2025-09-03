;

Desarticulan 3 bandas criminales en operativo que dejó 16 detenidos en cinco comunas de Chile: incautaron armas, drogas y un animal exótico

Los imputados fueron vinculados a 18 delitos violentos. Fiscalía pedirá prisión preventiva en control de detención.

Martín Neut

Desarticulan 3 bandas criminales en operativo que dejó 16 detenidos en cinco comunas de Chile

Desarticulan 3 bandas criminales en operativo que dejó 16 detenidos en cinco comunas de Chile / Foto Carabineros

Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Regional de Tarapacá, logró desarticular tres organizaciones criminales dedicadas al robo y tráfico de vehículos en distintas regiones del país.

El operativo se desarrolló tras una investigación que vinculó a los imputados con 18 delitos violentos, entre ellos robos con intimidación y robos con violencia.

En total, se realizaron 31 allanamientos en Iquique, Alto Hospicio, Coquimbo, Renca y Puente Alto, lo que permitió la detención de 16 sujetos, todos con antecedentes penales.

Durante el procedimiento se incautaron tres armas de fuego, municiones, dos vehículos, 16 notebooks, marihuana procesada, 17 plantas de cannabis, más de cinco millones de pesos en efectivo, además de elementos asociados a la comisión de delitos.

El coronel Adrián Andrade Miranda, prefecto de Iquique, explicó que el modus operandi de las bandas consistía en trasladar los automóviles sustraídos a Bolivia mediante pasos fronterizos no habilitados. “Los vehículos eran comercializados o intercambiados por dinero o drogas”, precisó el oficial.

Hallaron un mono capuchino

Uno de los hallazgos más llamativos se produjo en el interior de una vivienda, donde Carabineros encontró un mono capuchino en cautiverio. El animal fue entregado al SAG para su cuidado, mientras que su tenedor quedó detenido por infringir la Ley de Caza y de especies exóticas.

“En el desarrollo del allanamiento a una casa se encontró un mono capuchino, los que comúnmente ingresan por pasos no habilitados. Este animal está a disposición del SAG”, agregó Andrade.

La fiscal regional María Trinidad Steinert confirmó que todos los detenidos pasarán a control de detención, audiencia en la que el Ministerio Público solicitará su prisión preventiva, considerando la violencia y organización con que operaban.

