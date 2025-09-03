Cambio de hora en Chile: cómo evitar los efectos negativos que podrían afectar tu salud y bienestar

Este sábado 6 de septiembre se realizará oficialmente el cambio de hora en Chile, dando inicio así al horario de verano.

La medida implica que las personas deberán adelantar los relojes una hora en Chile continental, es decir, cuando sean las 00:00 horas, los relojes deberán marcar las 01:00 horas.

Sin embargo, expertos han expresado su preocupación ante los efectos negativos que esta medida puede generar en la salud y bienestar de chilenos y chilenas.

Según detalló Theresa Schnorbach, psicóloga y especialista en técnicas e higiene del sueño, muchas personas en el país podrían experimentar somnolencia diurna, falta de concentración o irritabilidad tras el cambio de hora.

La especialista explicó que esto se debe a que la alteración horaria desajusta la producción de melatonina, la hormona del sueño, dificultando conciliar el descanso y provocando despertares nocturnos más frecuentes, sobre todo en niños y adultos mayores.

Por lo mismo, entregó una serie de recomendaciones para evitar estos problemas: