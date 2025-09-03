;

Cambio de hora en Chile: cómo evitar los efectos negativos que podrían afectar tu salud y bienestar

Expertos han entregado una serie de recomendaciones ante el inicio del horario de verano.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Este sábado 6 de septiembre se realizará oficialmente el cambio de hora en Chile, dando inicio así al horario de verano.

La medida implica que las personas deberán adelantar los relojes una hora en Chile continental, es decir, cuando sean las 00:00 horas, los relojes deberán marcar las 01:00 horas.

Sin embargo, expertos han expresado su preocupación ante los efectos negativos que esta medida puede generar en la salud y bienestar de chilenos y chilenas.

Revisa también:

ADN

Según detalló Theresa Schnorbach, psicóloga y especialista en técnicas e higiene del sueño, muchas personas en el país podrían experimentar somnolencia diurna, falta de concentración o irritabilidad tras el cambio de hora.

La especialista explicó que esto se debe a que la alteración horaria desajusta la producción de melatonina, la hormona del sueño, dificultando conciliar el descanso y provocando despertares nocturnos más frecuentes, sobre todo en niños y adultos mayores.

Por lo mismo, entregó una serie de recomendaciones para evitar estos problemas:

  • Adelantar o atrasar la hora de dormir de manera gradual en los días previos
  • Evitar el uso de pantallas antes de acostarse
  • Exponerse a la luz natural por la mañana

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad