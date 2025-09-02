Desde hace un par de semanas que la enfermedad de boca, mano y pie ha estado en boga en nuestro país.

Esto, luego de que el pasado 25 de agosto el Servicio de Salud de Atacama informó sobre el considerable aumento que ha tenido la enfermedad en aquella región de Chile.

En respuesta a ello, es que las autoridades sanitarias de la región de Atacama han hecho un llamado a extremar los cuidados.

Enfermedad de boca, mano y pie en Chile: cuáles son los síntomas y cómo se transmite

¿De qué se trata la enfermedad? En concreto, consta en una infección viral que es causada, en su mayoría, por el virus Coxsackie.

En tanto, sus principales síntomas son los siguientes:

Fiebre.

Dolor de garganta.

Lesiones dolorosas en la boca.

Sarpullido (con ampollas en la boca, manos y pies).

En diálogo con T13, la académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, Sandra Díaz Rozas, contó que la enfermedad suele ser más común en menores de 5 años.

Sin embargo, “también puede presentarse en niños mayores e incluso en adultos, aunque con síntomas más leves”, describió.

¿Cómo se transmite la enfermedad de boca, mano y pie?

Según lo comunicado por la especialista, la enfermedad se transmite por “contacto directo con las secreciones de una persona infectada“. Es decir, por saliva, lágrimas y secreciones nasales.

Sumado a lo anterior, también se puede transmitir de las siguientes maneras:

Las heces.

Contacto con superficies y objetos contaminados.

Contacto con personas infectadas.

¿Cómo se previene? Entre las principales recomendaciones para evitar el contagio, está el constante lavado de manos, desechar los pañales utilizados, mantener a niños enfermos en casa y limitar el contacto con pacientes infectados.