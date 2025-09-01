Con la llegada del mes de septiembre, ya cada vez falta menos para que se produzca un nuevo cambio de hora en nuestro país.

Y es que el próximo sábado 6 de septiembre se realizará una de las modificaciones preferidas por los chilenos: el inicio del horario de verano.

En concreto, el sábado venidero cuando sean las 00:00 horas hay que adelantar los relojes una hora en Chile continental.

Eso sí, cabe recordar que en las regiones de Aysén, Magallanes y el territorio insular de Chile, no se realizará la modificación horaria, ya que mantendrán el Huso Horario UTC-3 de forma indefinida.

Cambio de hora en Chile 2025: a esta hora saldrá y se pondrá el Sol en Santiago la próxima semana, tras la modificación

Algo que, inevitablemente, ocasionará el cambio de hora es la modificación horaria en la que saldrá y se pondrá el Sol.

En conversación con LUN, el biólogo y académico de la Universidad de Valparaíso, del Instituto de Neurociencia y del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, John Ewer, se refirió a las implicancias del cambio.

“Nuestra biología, la hora que despierta nuestro cuerpo, sigue la hora del Sol y el cambio de hora te impone un horario nuevo, al cual no te puedes ajustar nunca. Uno se ajusta sólo porque el Sol se levanta más temprano a medida que nos acercamos al verano”.

¿A qué hora saldrá y se pondrá el sol en Santiago durante la próxima semana? Según señala Time and Date, en este horario ocurrirá la salida y puesta del Sol: