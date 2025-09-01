Cambio de hora en Chile 2025: a esta hora saldrá y se pondrá el Sol en Santiago la próxima semana, tras la modificación
Este fin de semana chilenos y chilenas deberán modificar sus relojes. Revisa acá todos los detalles.
Con la llegada del mes de septiembre, ya cada vez falta menos para que se produzca un nuevo cambio de hora en nuestro país.
Y es que el próximo sábado 6 de septiembre se realizará una de las modificaciones preferidas por los chilenos: el inicio del horario de verano.
En concreto, el sábado venidero cuando sean las 00:00 horas hay que adelantar los relojes una hora en Chile continental.
Eso sí, cabe recordar que en las regiones de Aysén, Magallanes y el territorio insular de Chile, no se realizará la modificación horaria, ya que mantendrán el Huso Horario UTC-3 de forma indefinida.
Algo que, inevitablemente, ocasionará el cambio de hora es la modificación horaria en la que saldrá y se pondrá el Sol.
En conversación con LUN, el biólogo y académico de la Universidad de Valparaíso, del Instituto de Neurociencia y del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, John Ewer, se refirió a las implicancias del cambio.
“Nuestra biología, la hora que despierta nuestro cuerpo, sigue la hora del Sol y el cambio de hora te impone un horario nuevo, al cual no te puedes ajustar nunca. Uno se ajusta sólo porque el Sol se levanta más temprano a medida que nos acercamos al verano”.
¿A qué hora saldrá y se pondrá el sol en Santiago durante la próxima semana? Según señala Time and Date, en este horario ocurrirá la salida y puesta del Sol:
- Sábado 6 de septiembre: (salida del sol: 06:53 horas) y (puesta de sol: 18:28 horas).
- Domingo 7 de septiembre: (salida del sol: 07:52 horas) y (puesta de sol: 19:29 horas).
- Lunes 8 de septiembre: (salida del sol: 07:50 horas) y (puesta de sol: 19:29 horas).
- Martes 9 de septiembre: (salida del sol: 07:49 horas) y (puesta de sol: 19:30 horas).
- Miércoles 10 de septiembre: (salida del sol: 07:48 horas) y (puesta de sol: 19:31 horas).
- Jueves 11 de septiembre: (salida del sol: 07:46 horas) y (puesta de sol: 19:31 horas).
- Viernes 12 de septiembre: (salida del sol: 07:45 horas) y (puesta de sol: 19:32 horas).