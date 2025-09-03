Chile se verá las caras con Brasil por octava vez camino a una Copa del Mundo

Para nadie es un misterio que, Brasil, es por lejos la bestia negra de la Selección Chilena de Fútbol a nivel sudamericano. El ‘pentacampeón’ es un rival invencible para La Roja, en su casa, por Eliminatorias.

Revisando los libros de historia, nos encontramos con que el ‘Equipo de todos’ nunca logró sacar siquiera un punto en las siete visitas que le hizo a Brasil en su casa. Con suerte, le ha logrado marcar dos goles, rumbo a Sudáfrica 2010.

Las demás visitas, insistimos por Eliminatorias, siempre fueron derrotas, desde 1954, hasta el 2022: fueron siete partidos jugados, con siete derrotas, 21 goles en contra y solo dos a favor.

Chile visita a Brasil por la jornada 17 de las Eliminatorias camino al Mundial 2026, cita planetaria de la cual ya está eliminado, por lo que la visita de este jueves será solo por cumplir y buscar algo de honor futbolístico.

Los registros de Chile ante Brasil en condición de visitante

Clasificatorias 1954 | Brasil 1-0 Chile

Clasificatorias 1990 | Brasil 2-0 Chile

Clasificatorias 2002 | Brasil 2-0 Chile

Clasificatorias 2006 | Brasil 5-0 Chile

Clasificatorias 2010 | Brasil 4-2 Chile

Clasificatorias 2018 | Brasil 3-0 Chile