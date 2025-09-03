;

VIDEOS. Terreno imposible: el terrible registro histórico que tiene La Roja jugando ante Brasil en condición de visitante por Eliminatorias

La Selección Chilena enfrenta al pentacampeón del mundo en Río, un compromiso en el que nunca logró sacar ni siquiera un punto.

Gonzalo Miranda

Chile se verá las caras con Brasil por octava vez camino a una Copa del Mundo

Para nadie es un misterio que, Brasil, es por lejos la bestia negra de la Selección Chilena de Fútbol a nivel sudamericano. El ‘pentacampeón’ es un rival invencible para La Roja, en su casa, por Eliminatorias.

Revisando los libros de historia, nos encontramos con que el ‘Equipo de todos’ nunca logró sacar siquiera un punto en las siete visitas que le hizo a Brasil en su casa. Con suerte, le ha logrado marcar dos goles, rumbo a Sudáfrica 2010.

Las demás visitas, insistimos por Eliminatorias, siempre fueron derrotas, desde 1954, hasta el 2022: fueron siete partidos jugados, con siete derrotas, 21 goles en contra y solo dos a favor.

Chile visita a Brasil por la jornada 17 de las Eliminatorias camino al Mundial 2026, cita planetaria de la cual ya está eliminado, por lo que la visita de este jueves será solo por cumplir y buscar algo de honor futbolístico.

Los registros de Chile ante Brasil en condición de visitante

  • Clasificatorias 1954 | Brasil 1-0 Chile
  • Clasificatorias 1990 | Brasil 2-0 Chile
  • Clasificatorias 2002 | Brasil 2-0 Chile
  • Clasificatorias 2006 | Brasil 5-0 Chile
  • Clasificatorias 2010 | Brasil 4-2 Chile
  • Clasificatorias 2018 | Brasil 3-0 Chile
  • Clasificatorias 2022 | Brasil 4-0 Chile

