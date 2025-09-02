;

VIDEO. Le disparó su propio padre: niño de 2 años en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza

El menor permanece bajo cuidado intensivo en Temuco. El presunto autor ya se encuentra detenido.

Martín Neut

Rodrigo Aguilera

Un niño de dos años se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza presuntamente efectuado por su padre en la zona de Pedro de Valdivia en Temuco, región de La Araucanía.

Según la Teniente Coronel Ximena Valle, “Se acerca una mujer adulta quien llevaba un niño de 2 años en sus brazos señalando que su hijo recientemente había recibido un disparo en la cabeza”.

Ante la gravedad de las lesiones, el menor fue trasladado hasta el hospital regional en estado grave, detalló Valle. La madre indicó que el autor del disparo habría sido el propio padre, quien posteriormente se dio a la fuga en motocicleta.

Carabineros desplegó un amplio operativo aéreo y terrestre, utilizando helicóptero y drones, logrando detener al hombre de 23 años en el sector de San Antonio.

Durante la acción también se recuperó el arma utilizada en el ataque. Las autoridades continúan investigando el caso mientras el menor permanece bajo vigilancia médica intensiva.

