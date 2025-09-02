;

Gobierno insiste en aplicar multas por no votar pese a rechazo en la Cámara de Diputados

Desde el Ejecutivo anunciaron que buscarán sancionar ausencias y ajustar la participación extranjera.

Martín Neut

Juan Espinoza

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

El Gobierno confirmó que buscará mantener las multas por no votar, a pesar de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó recientemente el voto obligatorio sin sanciones económicas.

La iniciativa, que fracasó en su artículo 139 bis por falta de quórum, había propuesto multas de 0,5 a 3 UTM (aprox. $34.000 a $207.000) solo para ciudadanos chilenos, mientras los extranjeros con derecho a sufragio no serían penalizados.

La ministra Segpres, Macarena Lobos, aseguró que se perseverará en la aplicación de sanciones y que la reforma constitucional en trámite elevará los requisitos para la participación de extranjeros, aunque aclaró que el proyecto no contempla restricciones al voto.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas), impulsora de las multas, criticó al Ejecutivo por la falta de consenso.

“El Gobierno no cumple su palabra (…) intentó cruzar proyectos para conseguir votos y aun así la ministra Segpres no cumplió”, señaló, subrayando el “mandato constitucional” que, según ella, obliga a hacer efectivo el voto obligatorio.

