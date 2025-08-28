;

“Destruían personas, a familias”: revelan cómo detenidos por “Operación Imperio” usaban personas en situación de calle para estafas

Durante el arresto de la banda, fueron incautados un avión, una lancha y automóviles de lujo como un McLaren y un Tesla único en su tipo en Chile.

Un masivo operativo policial denominado Operación Imperio terminó con la captura de 41 personas en distintos allanamientos desarrollados en las regiones Metropolitana, de La Araucanía y de Los Ríos.

El procedimiento fue resultado de más de un año de investigación y permitió desarticular una organización dedicada a la estafa y el lavado de activos.

Entre los involucrados sorprendió la detención de un funcionario del Poder Judicial, señalado por colaborar con los delitos patrimoniales de esta agrupación.

De acuerdo a lo informado, la organización ostentaba una vida de lujos, lo que quedó en evidencia con la incautación de un avión, una lancha y una colección de automóviles de alta gama.

En la lista de vehículos requisados destaca un McLaren avaluado en más de 100 millones de pesos, además de la única Cybertruck Tesla registrada en Chile, junto a casi 30 autos de reconocidas marcas internacionales.

“Buscaban gente, les compraban ropa”

Según declaraciones dadas por un cercano de la banda a Contigo en la mañana, la organización funcionaba como un clan familiar que utilizaba a personas vulnerables para sus fraudes.

El testigo relató: “En Temuco era un secreto a voces todo lo que hacían (...) Fue una pena ver cómo destruían a las personas, a familias”.

El mismo testigo agregó que las víctimas eran captadas con engaños. “Eran de la calle, muy vulnerables, donde la hacía títulos universitarios, cuentas, créditos bancarios, automovilísticos”, explicó, indicando que se usaban sus identidades para concretar las estafas a cambio de pagos que no superaban los 50 mil pesos.

Respecto al origen de la organización, detalló: “Esto debe haber partido hace más de 15 años atrás, donde buscaban gente, les compraban ropa”.

En su testimonio, el entrevistado también identificó como líderes a tres hermanos de apellido Martínez, quienes fueron sumando a conocidos como “soldados” en la red ilícita.

