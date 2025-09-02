Terrible crimen conmueve a Perú: un funcionario diplomático de la embajada de Indonesia en Lima fue asesinado a balazos por sicarios este lunes. El hecho se suma a la sensación de inseguridad que crece en esa ciudad.

La cancillería peruana informó el martes que la víctima es Zetro Leonardo Purba, de 40 años, quien había llegado a Perú el mes de abril de este año en compañía de su familia, de acuerdo a lo informado por el medio RPP.

El funcionario fue asesinado a balazos en la puerta de su edificio, ubicado en la avenida César Vallejo, en el distrito de Lince. Zetro Purba recibió tres disparos luego que dos desconocidos se acercaran hacia él en una motocicleta y le dispararan a la cabeza.

Tras el brutal ataque, el funcionario fue trasladado a la clínica Javier Prado, donde se confirmó su deceso. La fiscalía anunció que agentes de la división de homicidios de la policía interrogan a la familia del diplomático en busca de sospechosos.