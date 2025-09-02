;

FOTOS. A sangre fría: asesinan a diplomático asiático en Perú

El hecho ha conmovido al vecino país por la manera en que ocurrió el homicidio.

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / CRIS BOURONCLE

Terrible crimen conmueve a Perú: un funcionario diplomático de la embajada de Indonesia en Lima fue asesinado a balazos por sicarios este lunes. El hecho se suma a la sensación de inseguridad que crece en esa ciudad.

La cancillería peruana informó el martes que la víctima es Zetro Leonardo Purba, de 40 años, quien había llegado a Perú el mes de abril de este año en compañía de su familia, de acuerdo a lo informado por el medio RPP.

Revisa también:

ADN

El funcionario fue asesinado a balazos en la puerta de su edificio, ubicado en la avenida César Vallejo, en el distrito de Lince. Zetro Purba recibió tres disparos luego que dos desconocidos se acercaran hacia él en una motocicleta y le dispararan a la cabeza.

Tras el brutal ataque, el funcionario fue trasladado a la clínica Javier Prado, donde se confirmó su deceso. La fiscalía anunció que agentes de la división de homicidios de la policía interrogan a la familia del diplomático en busca de sospechosos.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad