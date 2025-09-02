;

VIDEO. “La tasa de accidentabilidad en personas con TDAH es mucho mayor”: nuevo Tecnociencia el Podcast y los desafíos de la neurodivergencia

Este martes se estrenó el primer capítulo del espacio con una conversación sobre el déficit atencional y sus efectos en la vida cotidiana.

Martín Neut

Andrea Obaid

Capítulo 1 de Tecnociencia el Podcast

Capítulo 1 de Tecnociencia el Podcast

Este martes 5 de septiembre se estrenó el primer capítulo de Tecnociencia, el podcast, un nuevo espacio de divulgación científica conducido por la destacada periodista Andrea Obaid, reconocida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Chile en 2024 y conductora del programa “Tu Nuevo ADN”.

El episodio, titulado “Detectar el TDAH a tiempo: claves para la vida cotidiana”, abordó los desafíos y fortalezas del trastorno de déficit atencional con hiperactividad (TDAH) junto a la Dra. Elizabeth Valladares, especialista en neurodivergencias.

Revisa también:

ADN

La especialista explicó que el TDAH “se asocia principalmente a tres características: hiperactividad, inatención e impulsividad”, y destacó que actualmente existe “una mejor detección gracias a los criterios actualizados en el DSM-5 y a la formación de los profesionales”.

En la conversación se discutieron también los riesgos asociados al TDAH. Valladares señaló que “la tasa de accidentabilidad es mucho mayor, es sobre el 45%, además se asocia a un alto consumo de sustancias y a conductas riesgosas”.

Los micrologros

Además, la doctora explicó cómo factores como el entorno social, la validación familiar y la disforia sensible al rechazo afectan la autoestima y pueden aumentar la manifestación de conductas de riesgo.

Sin embargo, la especialista también resaltó las fortalezas de las personas con TDAH: “Si tienes un chico con déficit atencional haciendo cosas, claramente ese chico va a atenderte el doble o el triple que otro, porque ellos necesitan aprender haciendo”.

Además, subrayó que reconocer los micrologros diarios, como completar una tarea o seguir una rutina, genera disparos de dopamina que fomentan la motivación y fortalecen la autoestima.

El capítulo completo ya está disponible en el canal de YouTube, en el Spotify y en las redes sociales de Radio ADN.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad