Este martes 5 de septiembre se estrenó el primer capítulo de Tecnociencia, el podcast, un nuevo espacio de divulgación científica conducido por la destacada periodista Andrea Obaid, reconocida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Chile en 2024 y conductora del programa “Tu Nuevo ADN”.

El episodio, titulado “Detectar el TDAH a tiempo: claves para la vida cotidiana”, abordó los desafíos y fortalezas del trastorno de déficit atencional con hiperactividad (TDAH) junto a la Dra. Elizabeth Valladares, especialista en neurodivergencias.

La especialista explicó que el TDAH “se asocia principalmente a tres características: hiperactividad, inatención e impulsividad”, y destacó que actualmente existe “una mejor detección gracias a los criterios actualizados en el DSM-5 y a la formación de los profesionales”.

En la conversación se discutieron también los riesgos asociados al TDAH. Valladares señaló que “la tasa de accidentabilidad es mucho mayor, es sobre el 45%, además se asocia a un alto consumo de sustancias y a conductas riesgosas”.

Los micrologros

Además, la doctora explicó cómo factores como el entorno social, la validación familiar y la disforia sensible al rechazo afectan la autoestima y pueden aumentar la manifestación de conductas de riesgo.

Sin embargo, la especialista también resaltó las fortalezas de las personas con TDAH: “Si tienes un chico con déficit atencional haciendo cosas, claramente ese chico va a atenderte el doble o el triple que otro, porque ellos necesitan aprender haciendo”.

Además, subrayó que reconocer los micrologros diarios, como completar una tarea o seguir una rutina, genera disparos de dopamina que fomentan la motivación y fortalecen la autoestima.

El capítulo completo ya está disponible en el canal de YouTube, en el Spotify y en las redes sociales de Radio ADN.