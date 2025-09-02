Salud digital: cómo protegerte en línea de ciberamenazas

El autocuidado no solo pasa por una buena alimentación, el ejercicio o el skincare: también incluye proteger la salud digital. Así lo plantea ESET, que advierte que en un mundo cada vez más conectado, ignorar la seguridad en línea puede tener consecuencias tan graves como descuidar la salud física.

De acuerdo con cifras de Statista, ya existen más de 5.500 millones de usuarios en Internet, lo que convierte a la higiene digital en una prioridad.

David González Cuautle, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, explica que el “bienestar digital” requiere hábitos de prevención frente a virus cibernéticos, fraudes y robos de datos.

Entre las recomendaciones, los expertos comparan el lavado de manos con tener cuentas limpias, es decir, usar contraseñas seguras y no descargar archivos sospechosos; las vacunas con los antivirus y actualizaciones de software; y los chequeos médicos con la revisión periódica de configuraciones y permisos de apps.

Incluso, destacan la autenticación en dos pasos como el equivalente al ejercicio que fortalece al cuerpo, ya que refuerza la seguridad frente a posibles ataques. ESET concluye que la salud digital debe incorporarse a la rutina diaria de las personas.