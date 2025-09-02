;

Jugador de Unión Española recibe convocatoria de la selección de Palestina para amistoso en fecha FIFA

Felipe Massri, volante de los hispanos, tiene un vínculo con el país asiático debido a su bisabuelo.

Javier Catalán

Foto: @felipemassri8

Foto: @felipemassri8

Estamos en semana de fecha FIFA, por lo que las selecciones de todo el mundo ya trabajan para sus respectivos duelos.

En el caso de Chile, deberá enfrentar a Brasil y Uruguay por las últimas dos jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde ya no existen chances de clasificar.

Revisa también:

ADN

Pese a que Nicolás Córdova ya confirmó a sus convocados para La Roja, sin incluir a ningún jugador de Unión Española, un joven del cuadro de Independencia sí verá acción con otra selección.

Se trata de Felipe Massri Antihuay, volante de 23 años, quien fue citado por el combinado de Palestina para el amistoso de este lunes 8 de septiembre frente a Malasia.

El formado en los hispanos pudo ser considerado por el conjunto asiático debido a su segundo apellido, el cual hereda desde bisabuelo.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad