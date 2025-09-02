Jugador de Unión Española recibe convocatoria de la selección de Palestina para amistoso en fecha FIFA

Estamos en semana de fecha FIFA, por lo que las selecciones de todo el mundo ya trabajan para sus respectivos duelos.

En el caso de Chile, deberá enfrentar a Brasil y Uruguay por las últimas dos jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde ya no existen chances de clasificar.

Pese a que Nicolás Córdova ya confirmó a sus convocados para La Roja, sin incluir a ningún jugador de Unión Española, un joven del cuadro de Independencia sí verá acción con otra selección.

Se trata de Felipe Massri Antihuay, volante de 23 años, quien fue citado por el combinado de Palestina para el amistoso de este lunes 8 de septiembre frente a Malasia.

El formado en los hispanos pudo ser considerado por el conjunto asiático debido a su segundo apellido, el cual hereda desde bisabuelo.