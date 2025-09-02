El rumor venía hace varios días, se intensificó en las últimas horas, y se terminó de confirmar esta tarde: Jorge Sampaoli regresa al fútbol brasileño para ser el nuevo entrenador de Atlético Mineiro.

El cuadro de Belo Horizonte se quedó sin entrenador el pasado fin de semana tras su tercera derrota al hilo en el Brasileirao. Es por ello que optaron por el regreso del entrenador argentino, quien ya sabe lo que es dirigir al ‘Galo’.

En el 2020, Sampaoli dirigió al Mineiro con un saldo de 45 partidos dirigidos: 26 ganados, nueve empatados y 10 perdidos, rematando en el tercer puesto de la Serie A de Brasil de aquella temporada.

Ahora, el campeón de América con La Roja, dirigirá al chileno Iván Román, y tendrá por delante salir de la decimocuarta (14°) posición en la que se encuentra, además de jugar los 4tos de final de la Copa Sudamericana ante Bolivar.