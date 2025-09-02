;

FOTO. Vuelve para salvarlos: Jorge Sampaoli regresa al fútbol brasileño para dirigir a un seleccionado chileno

El ‘Casildense’ estaba sin club tras dirigir en Francia. Se hará cargo del destino futbolístico de Iván Román.

Gonzalo Miranda

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 09: Jorge Sampaoli Head coach of Atletico MG gestures prior to the match between Flamengo and Atletico MG as part of the first round of the 2020 Brasileirao Series A at Maracana Stadium on August 9, 2020 in Rio de Janeiro, Brazil. The match is played behind closed doors and with precautionary measures against the spread of coronavirus (COVID-19). (Photo by Bruna Prado/Getty Images)

El rumor venía hace varios días, se intensificó en las últimas horas, y se terminó de confirmar esta tarde: Jorge Sampaoli regresa al fútbol brasileño para ser el nuevo entrenador de Atlético Mineiro.

El cuadro de Belo Horizonte se quedó sin entrenador el pasado fin de semana tras su tercera derrota al hilo en el Brasileirao. Es por ello que optaron por el regreso del entrenador argentino, quien ya sabe lo que es dirigir al ‘Galo’.

En el 2020, Sampaoli dirigió al Mineiro con un saldo de 45 partidos dirigidos: 26 ganados, nueve empatados y 10 perdidos, rematando en el tercer puesto de la Serie A de Brasil de aquella temporada.

Ahora, el campeón de América con La Roja, dirigirá al chileno Iván Román, y tendrá por delante salir de la decimocuarta (14°) posición en la que se encuentra, además de jugar los 4tos de final de la Copa Sudamericana ante Bolivar.

